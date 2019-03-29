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Пятница, 29.03.2019

Настя Каменских с американским певцом De La Ghetto выпустили совместный клип на песню "Peligroso"

Так, звезда записала ремикс своего нашумевшего трека "Peligroso", который покорил чарт Billboard, вместе с номинантом на Грэмми - американским певцом De La Ghetto. Благодаря De La Ghetto трек зазвучал по-новому и это неудивительно, ведь он является одним из самых известных латиноамериканских артистов в жанре реггетон. Композиция получила обновленное звучание, дополненное ярким рэп-перфомансом от De La Ghetto - аутентичным пуэрториканским битом и нотками реггетона. Кстати, клип ничем не отличишь от работ мировых звезд. В видео Настя выглядит не хуже, чем Бейонсе.
lux.fm
Фото: Instagram
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Клип, Видео, Настя Каменских, Peligroso, De La Ghetto.
21:19 Сегодня Телеграф
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