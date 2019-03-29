Критики негодуют: группу Rammstein обвиняют за клип "Deutschland" (Видео)

Новости культуры: Rammstein выпустили первый за семь лет клип.

Немецкая группа Rammstein представила первый с 2012 года клип, который получил название Deutschland. Ролик был раскритикован еврейскими организациями еще после выхода тизера, за изображение нацистского концлагеря.

В тизере участники группы появляются в робах, стоящими с петлями на шее, на груди одного из них – желтая шестиконечная звезда. Как сообщает DW, промо-ролик клипа вызвал критику уполномоченного федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна и экс-главы Центрального совета евреев в Германии Шарлотты Кноблох. Они заявили, что музыканты "перешли красную линию" и "нарушили границу дозволенного". Клейн также назвал клип "безвкусной эксплуатацией свободы творчества".

После выхода полной версии клипа, оказалось, что на грудь музыкантов нанесены треугольники, в том числе, розовый, который нацисты заставляли носить гомосексуалистов. Стоит отметить, что участники группы появляются и в других образах, например, римских легионеров, инквизиторов и других.