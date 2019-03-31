"Фэшн клип! Скорость, стилек, быстрые тачки!": новый клип от группы DILEMMA

Ребята предстали в необычных для себя образах, так как костюмы не свойственны их стилю. Шикарные автомобили, драйвовая музыка и кудрявая красотка – отличный сценарий для клипа. В финальных кадрах клипа группа появляется на сцене перед тысячами ликующих фанатов. Это метафора о том, что артист как камикадзе — жертвует собой ради любви зрителя. В видеоработе берут новую планку качества. Тонкая и ироничная история талантливо упакована в красочную визуализацию и приправлена модными спецэффектами. Режиссером клипа стала Елена Винярская.