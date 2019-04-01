MONATIK – 33: лучшие клипы украинского музыканта

Дмитрий Монатик родился в 1986 году в городе Луцк. Исполнитель считается одним из самых талантливых звезд Украины.
Свой творческий путь в шоубизе артист начинал, как танцор брейк-данса. Вместе с коллектив "DBS Crew" он часто гастролировал по стране.
В 2008 году Монатик пришел на кастинг "Фабрики зірок-2", но, к сожалению, не попал на проект. На кастинге артиста заметила певица Наталия Могилевская и взяла талантливого парня в свой балет. Позже Дмитрий стать преподавать в Киевской танцевальной школе-студии Turbo.
Также артист известен, как автор хитов Светланы Лободы ("40 градусов"), Анны Седоковой ("Пираньи", "Тише"), Евы Бушминой ("Собой"), Алины Гросу, Димы Билана, Сереги.
В 2017 году Монатик открыл первый полуфинал "Евровидения-2017", которое проходило в столице Украины. Он исполнил английскую версию песни "Кружит" ("Spinning").
MONATIK обладатель многих музыкальных наград, в частности в этом году он стал Лучшим исполнителем года на музыкальной премии YUNA 2019. Кроме того, в его копилке премия M1 Music Awards и премия RU.TV.
Топ-7 лучших хитов артиста
Кружит
Воздух
Зашивает душу
То, от чего без ума
Сейчас
Глубоко
Мокрая
Артист очень тщательно оберегает свою личную жизнь: известно, что у него двое сыновей и красавица жена Ирина Демичева.
Мы вспомнили лучшие клипы MONATIK (не в хронологическом порядке), которыми он обаял публику, закружил ее в танце и доказал, что он артист, которым стоит гордиться.