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MONATIK – 33: лучшие клипы украинского музыканта

MONATIK – 33: лучшие клипы украинского музыканта
14:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Сегодня,1 апреля, отмечает день рождения топовый украинский певец Дмитрий Монатик.

Дмитрий Монатик родился в 1986 году в городе Луцк. Исполнитель считается одним из самых талантливых звезд Украины.

Свой творческий путь в шоубизе артист начинал, как танцор брейк-данса. Вместе с коллектив "DBS Crew" он часто гастролировал по стране.

В 2008 году Монатик пришел на кастинг "Фабрики зірок-2", но, к сожалению, не попал на проект. На кастинге артиста заметила певица Наталия Могилевская и взяла талантливого парня в свой балет. Позже Дмитрий стать преподавать в Киевской танцевальной школе-студии Turbo.

Также артист известен, как автор хитов Светланы Лободы ("40 градусов"), Анны Седоковой ("Пираньи", "Тише"), Евы Бушминой ("Собой"), Алины Гросу, Димы Билана, Сереги.

В 2017 году Монатик открыл первый полуфинал "Евровидения-2017", которое проходило в столице Украины. Он исполнил английскую версию песни "Кружит" ("Spinning").

MONATIK обладатель многих музыкальных наград, в частности в этом году он стал Лучшим исполнителем года на музыкальной премии YUNA 2019. Кроме того, в его копилке премия M1 Music Awards и премия RU.TV.

Топ-7 лучших хитов артиста

Кружит 

Воздух 

Зашивает душу 

То, от чего без ума 

Сейчас 

Глубоко 

Мокрая 

Артист очень тщательно оберегает свою личную жизнь: известно, что у него двое сыновей и красавица жена Ирина Демичева.

Мы вспомнили лучшие клипы MONATIK (не в хронологическом порядке), которыми он обаял публику, закружил ее в танце и доказал, что он артист, которым стоит гордиться.

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Музыка, Знаменитости, Певец, Клипы, Дмитрий Монатик, Монатик.
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