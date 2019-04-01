Ушел из жизни номинант Грэмми: американского рэпера Nipsey Hussle убили

Новости культуры: 31 марта в Лос-Анджелесе во время стрельбы убили американского рэпера Nipsey Hussle.

Певец получил огнестрельные ранения, которые были несовместимы с жизнью. Известно, что у исполнителя остались двое несовершеннолетних детей.

Nipsey Hussle – это сценический псевдоним американского рэпера, настоящее имя которого Эрмиас Ашгед. Родился певец в Лос-Анджелесе 15 августа 1985 года. В 2008 году начал свою музыкальную карьеру, выпустив дебютный сингл Hussle In The House.

В 2009 году Nipsey Hussle появился с треком Upside Down в альбоме Malice In Wonderland и с официальным ремиксом Dorrough –Ice Cream Paint Job.

Переглянути цей допис в Instagram Daygo Pull up On me! Допис, поширений Nipsey Hussle (@nipseyhussle) 22 Бер 2019 р. о 11:45 PDT

В 2010 году Nipsey Hussle записал обновленную версию сингла Майкла Джексона вместе со Snoop Dogg, Drake и многими другими известными исполнителями. В 2011 году певец записал трек When Ya On с техасским рэпером Chamillionaire.

Впоследствии он впервые появился на обложке XXL Magazine's Annual Freshman Ten. Сотрудничал с такими исполнителями, как Young Jeezy, DJ Mustard, Ab-Soul, The Game, Problem, Tyga, Young Thug, Snoop Dogg.

2013 год ознаменовался для певца выпуском совместных композиций, среди исполнителей которых присутствовали Rick Ross, Cobby Supreme, Dom Kennedy, J Stone, TeeFlii, Skeme и техасский рэпер Slim Thug. Пластинка стоила 100$. Известный исполнитель Jay-Z настолько оценил работу Nipsey, что купил сразу 100 дисков.

В июне 2015 года рэпера арестовали за незаконное употребление кодеина, однако впоследствии выяснилось, что сироп прописал врач. В 2017 году певец открыл свой магазин одежды.

В 2018 году Nipsey Hussle анонсировал свой дебютный альбом Victory Lap, который вышел в феврале. Альбом был номинирован на премию Грэмми в категории "Лучший рэп-альбом".