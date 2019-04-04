Украинская теле- и радиоведущая Анна Буткевич презентовала новую песню (Видео)

Новости культуры: Песня стала гимном программы "Без грима".

Песню исполнительница представила на вечеринке в честь 100-го выпуска ее авторского шоу на Люкс ФМ и ICTV с одноименным названием.

Песня уже звучит в эфире популярных музыкальных радиостанций.

Телеведущая, которая попробовала себя в роли вокалистки, добавила, что саундтрек к ее "многосерийному сериалу" "Без грима" появился как раз накануне 100 выпуска программы.

"Я обожаю экспериментировать и пробовать себя в разных жанрах, ведь я актриса. Поэтому мой сегодняшний дебют как вокалистки - это еще один творческий эксперимент", - отметила Анна Буткевич.

Тогда как автором слов "Без грима" выступил продюсер национальной премии YUNA Павел Шилько, а музыку написали Андрей Игнатченко и Сергей Ермолаев - известные хитами для группы KAZKA.

Заметим, что в шоу "Без грима" ведущая Анна Буткевич приглашает на откровенный разговор многих популярных личностей. А гостями, за 2 года существования программы, стали: Стивен Болдуин и Джон Малкович, Леннокс Льюис и Оскар Де Ла Хойя, Иван Дорн, Андрей Данилко, Оля Полякова, братья Кличко, Олег Ляшко, Гарик Корогодский и многие другие.