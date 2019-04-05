Макс Корж презентовал новый трек "Контрольный" (Видео)

Новости культуры: Белорусский певец неожиданно поделился новой энергичной песней.

На своей страничке на YouTube белорусский певец, репер и автор песен опубликовал новый трек "Контрольный".

Выход песни артист анонсировал в своем Instagram. "Чтобы знали, чтобы знали. Сегодня наконец-то вышел трек "Контрольный"!", - написал Корж.

Слушатели Макса Коржа остались в восторге от новой песни. "Музыка Макса - Отдельный вид искусства", "Потрясающе и атмосферно! Как и всегда", "Как всегда - пушка!!!!", "Это сделало мое утро", "Братик просто пушка", - написали фанаты артиста.

Поклонники также буквально "завалили" певца вопросами о будущем альбоме и премьере песни "17 лет". "Когда альбооом?", "БЫСТРЕЕ НОВЫЙ АЛЬБОМ ВСЕ ЖДУТ))))))", "17 ЛЕТ КОГДАААА?", "Макс быстрей выпускай новый альбом,ставим лайки))", "Когда 17 лет, уж больно хочется послушать",- написали фанаты. Но артист пока молчит.