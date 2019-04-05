Dakh Daughters представили свой второй альбом под названием AIR

Новости культуры: Девушки из коллектива утверждают, что песни, которые стали частью нового альбома, можно назвать очень личным.

Украинская группа Dakh Daughters представили свой второй альбом накануне, 4 апреля. Он получил название AIR.

Презентация альбома AIR украинской женской театрально-музыкальной группы состоялась накануне, 4 апреля. Девушки из коллектива Dakh Daughters, который потерпел немалого успеха в прошлом году, представили свои новые аудиоработы на своей странице в Facebook.

Согласно музыкальному стилю исполнения, который присущ группе Dakh Daughters, их песни – это взрывная смесь из народных песен и поэзий и цитат из фольклора, которые сочетаются с необычной подачей.

Наконец рады поделиться с вами нашим новым альбомом Air. Новые песни философские, грустно-ироничные, кажется даже, что очень личные, – написали представители группы на их странице в Facebook.

Презентовать новый альбом зажигательная группа решила за несколько дней до своего концерта в Киеве, который состоится 6 апреля.