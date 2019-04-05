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Андрей Хлывнюк и Тина Кароль презентовали клип на песню "Безодня" (Видео)
Андрей Хлывнюк и Тина Кароль презентовали клип на песню "Безодня" (Видео)

Андрей Хлывнюк и Тина Кароль презентовали клип на песню "Безодня" (Видео)

Андрей Хлывнюк и Тина Кароль презентовали клип на песню "Безодня" (Видео)
16:30 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: lux.fm

Новости культуры: Идея неожиданного дуэта принадлежит лидеру группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюку.

"Безодня" - не просто пісня, скоріше це сукупність двох різних світоглядів в одному цілому. Тіна Кароль змогла надати пісні саме те тембральне та емоційне забарвлення, яке я уявляв, коли писав її. Тіна одразу погодилася на дует, наша співпраця була невимушено легкою. Одна репетиція, одна сесія в будинку звукозапису. Місяць студійної роботи з аранжуванням, мастеринг в Сполучених Штатах і робота готова", - рассказал солист группы "Бумбокс".

Для самой Тины Кароль "Безодня" стала первой дуэтной песней за всю ее творческую историю. "Безодня" - это история зрелой любви, история, в которой встретились два человека, и музыка дает им ответы на все вопросы. Эта песня близка мне по содержанию, по духу, я с благодарностью приняла приглашение Андрея Хлывнюка спеть в дуэте. У нас получилось создать хорошую оду о вечном - о любви ", - в свою очередь отметила Тина.

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Текст и слова песни "Безодня"

Руками, вустами, волоссям, плечима,

Мовчанням, словами, думками, очима,

Однакові й різні ми рівні сьогодні,

Між нами півкроку, між нами безодня,

Маленька сховалася в темряві лячно,

Я все відчуваю, я всю тебе бачу,

Я ковдрою теплою, кожухом стану,

Якщо ти попросиш,

Як не перестанеш.

 

Листами, світлинами, текстами, снами,

Ні, не передати, що діється з нами,

Я знаю, як часом буває самотньо,

До тебе півкроку, до тебе безодня,

Якби докричався, якби ти почула,

Навшпиньки, навпомацки, навпіл лечу я,

Скажи, чи Нам з іншими буде так само,

Руками, плечима, волоссям, вустами?

 

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Тебе, тебе,

Я дарма серед ночі кличу,

Тебе, тебе не продам і не позичу,

Тепер, тепер скелею із солі стану,

Але, але віритиму, мов в останню

 

Наш світ під три чорти несеться,

Як вибуху хвиля, як річкою крига,

Нехай шкереберть все і догори дрига,

Твій голос прямісінько в серце.

 

Тебе, тебе,

Я дарма серед ночі кличу,

Тебе, тебе не продам і не позичу,

Тепер, тепер скелею із солі стану,

Але, але віритиму, мов в останню,

 

Віритимемо в останню

Віритимемо в останнє

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Все по теме:

Тина Кароль, Новый клип, Новая песня, Бумбокс, Андрей Хлывнюк, Совместный клип, Клип на песню Безодня.
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