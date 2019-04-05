Андрей Хлывнюк и Тина Кароль презентовали клип на песню "Безодня" (Видео)

"Безодня" - не просто пісня, скоріше це сукупність двох різних світоглядів в одному цілому. Тіна Кароль змогла надати пісні саме те тембральне та емоційне забарвлення, яке я уявляв, коли писав її. Тіна одразу погодилася на дует, наша співпраця була невимушено легкою. Одна репетиція, одна сесія в будинку звукозапису. Місяць студійної роботи з аранжуванням, мастеринг в Сполучених Штатах і робота готова", - рассказал солист группы "Бумбокс".
Для самой Тины Кароль "Безодня" стала первой дуэтной песней за всю ее творческую историю. "Безодня" - это история зрелой любви, история, в которой встретились два человека, и музыка дает им ответы на все вопросы. Эта песня близка мне по содержанию, по духу, я с благодарностью приняла приглашение Андрея Хлывнюка спеть в дуэте. У нас получилось создать хорошую оду о вечном - о любви ", - в свою очередь отметила Тина.
Режиссером клипа стал Станислав Гуренко.
Текст и слова песни "Безодня"
Руками, вустами, волоссям, плечима,
Мовчанням, словами, думками, очима,
Однакові й різні ми рівні сьогодні,
Між нами півкроку, між нами безодня,
Маленька сховалася в темряві лячно,
Я все відчуваю, я всю тебе бачу,
Я ковдрою теплою, кожухом стану,
Якщо ти попросиш,
Як не перестанеш.
Листами, світлинами, текстами, снами,
Ні, не передати, що діється з нами,
Я знаю, як часом буває самотньо,
До тебе півкроку, до тебе безодня,
Якби докричався, якби ти почула,
Навшпиньки, навпомацки, навпіл лечу я,
Скажи, чи Нам з іншими буде так само,
Руками, плечима, волоссям, вустами?
Тебе, тебе,
Я дарма серед ночі кличу,
Тебе, тебе не продам і не позичу,
Тепер, тепер скелею із солі стану,
Але, але віритиму, мов в останню
Наш світ під три чорти несеться,
Як вибуху хвиля, як річкою крига,
Нехай шкереберть все і догори дрига,
Твій голос прямісінько в серце.
Тебе, тебе,
Я дарма серед ночі кличу,
Тебе, тебе не продам і не позичу,
Тепер, тепер скелею із солі стану,
Але, але віритиму, мов в останню,
Віритимемо в останню
Віритимемо в останнє