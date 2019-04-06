Олег Винник презентовал клип на песню "Пчела Майа" (Видео)

На своей официальной страничке на YouTube известный украинский певец Олег Винник поделился премьерой новой песни "Пчела Майа". Главную роль в клипе исполнила маленькая девочка Дарья Рыбка. Режиссером стала Елена Винярская. В ходе клипа певец пример на себя разные образы из популярных фильмов "Маска Зорро", "Desperado" и "Один дома". "Хотелось подарить Вам немного юмора, ярких эмоций и впечатлений", - написал артист в своем Instagram. И у него это получилось.