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"Вот – вау, так мужчины умеют любить": Тина Кароль откровенно рассказала о дуэте с лидером "Бумбокса"

"Вот – вау, так мужчины умеют любить": Тина Кароль откровенно рассказала о дуэте с лидером "Бумбокса"
14:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская певица Тина Кароль и хип-хоп группа "Бумбокс" поразили тысячи поклонников своей коллаборацией: артисты презентовали видеоклип на песню "Безодня".

Автором слов к украиноязычной композиции стал фронтмен и солист "Бумбокса" Андрей Хлывнюк. Что интересно, хип-хоп группа уже записала немало популярных композиций в дуэтах с известными певцами: Джамалой, группой "Океан Эльзы" и O.Torvald. Но для Тины это первая дуэтная песня за всю ее карьеру. Об этом Кароль рассказала в интервью "Светской жизни".

По словам Хлывнюка, он при написании композиции почувствовал, что ее должна выполнять именно Тина и позвонил звезде как раз на ее день рождения. Артисты договорились встретиться в кафе, чтобы обсудить дуэт, на что Кароль сразу дала согласие.

"Андрей привлек своей искренностью и реально крутой песней. Я дала согласие сразу. Я уже давно восхищаюсь его голосом. И, возможно, еще раньше была поклонницей его группы", – отметила Тина.

Просьбой женщины к музыканту было не потерять надрыв и эмоциональное напряжение, с которым он выполняет свои строки, ведь именно это заставило Тину поверить ему.

"Единственное, что я просила: "Пожалуйста, не потеряйте этот надрыв". Он настолько это спел, что я ему верю. Вот – вау, так мужчины умеют любить", – призналась она.

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Андрей Хлывнюк добавил, что он в восторге от работы Тины и ее трудолюбия. Также в интервью говорится, что артисты "Бумбокса" хотели, чтобы певица была бриллиантом, а "группа – ее оправой".

"После семи концертов и ночи переезда из Херсона Тина входит в кадр. Она работала 8 часов в холодном павильоне, в летнем платье и ни разу ножкой не топнула. Она была на улыбке, сказала всем: "Пока" и уехала", – вспоминает солист работу на съемочной площадке.

Кароль надеется, что их совместная композиция сможет вдохновить влюбленных на трогательные дела.

"Клип получился очень эротичным. Там такая энергия... Если это вдохновит кого-то полюбить, признаться в любви, сделать комплимент, вдохновит объединить сердца – я буду очень счастлива", – отметила Тина.

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