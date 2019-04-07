"Зажигаем огонь": Quest Pistols Show сменили состав и записали новый трек (Видео)

Коллектив покинула Мариам Туркменбаева. Теперь Quest Pistols Show превратились в бойз-бенд. В составе группы остались Даниил Мацейчук, Иван Криштофоренко и Вашингтон Саллес. Новый лиричный трек смог точно передать атмосферу зарождающегося чувства влюбленности. Фанаты высоко оценили новый трек. "Неплохо мальчики!", "Крутая кайфовая", "Не могу остановиться петь эту песню", "Ммм мне нравится", "Так и кто после вас будет тушить этот огонь?", - прокомментировали поклонники группы.