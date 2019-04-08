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Музыкальная премия ACM Awards 2019: назван список победителей

Музыкальная премия ACM Awards 2019: назван список победителей
13:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: 54 по счету престижное событие состоялась в Лас-Вегасе в MGM Grand Garden Arena.

Ежегодная музыкальная премия Академии кантри-музыки наградила лучших исполнителей в своем жанре вчера, 7 апреля.

Кроме награждения лучших кантри-исполнителей, артисты много шутили на сцене и представили свои новые и известные хиты. Среди них были: Florida Georgia Line с песней "can't Hide Red", актриса Крисси Метц с хитом фильма "Прорыв" "i'm Standing With You", Кэрри Андервуд, Лорен Алайна, Мики Гйтон и дуэт Maddie & Tae.

 
 
 
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Passing the baton to @jasonaldean is our previous ACM Dick Clark Artist of the Decade winner @georgestrait! #ACMawards

Публикация от Academy of Country Music (ACM) (@acmawards)

 

Предлагаем вашему вниманию список победителей музыкальной премии, которые получили статуэтки за заслуги в своем недавнем творчестве.

Список победителей ACM Awards 2019

Главный исполнитель года – Кит Урбан

Певец года – Томас Ретт

Певица года – Кейси Мусгравс

Дуэт года – Dan + Shay

Группа года – Old Dominion

Новый певец года – Люк Коумз

Новая певица года – Эшли Макбриде

Новый дуэт или группа года – Lanco

Альбом года – "From A Room, Vol. 2" Криса Стейплтона

Запись года – "Tequila" Dan + Shay

Клип года – "Drunk Girl" Криса Жансона

Песня года – "Broken Halos" Криса Стейплтона

Музыкальное событие года – "Burning Man" Диркса Бентли и Brothers Osborne

Автор песен года – Шейн Маканалли.

На церемонии ACM Awards 2019 также присутствовали такие кантри-звезды, как Люк Брян, Миранда Ламберт, Крис Стейплтон, Блейк Шелтон, Марен Моррис и Кит Урбан. 

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Музыка, Знаменитости, Награды, Песни, Музыкальная премия, Песенный конкурс, ACM Awards 2019, Музыкальная премия ACM Awards 2019.
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