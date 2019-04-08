Музыкальная премия ACM Awards 2019: назван список победителей

Ежегодная музыкальная премия Академии кантри-музыки наградила лучших исполнителей в своем жанре вчера, 7 апреля.
Кроме награждения лучших кантри-исполнителей, артисты много шутили на сцене и представили свои новые и известные хиты. Среди них были: Florida Georgia Line с песней "can't Hide Red", актриса Крисси Метц с хитом фильма "Прорыв" "i'm Standing With You", Кэрри Андервуд, Лорен Алайна, Мики Гйтон и дуэт Maddie & Tae.
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Passing the baton to @jasonaldean is our previous ACM Dick Clark Artist of the Decade winner @georgestrait! #ACMawards
Предлагаем вашему вниманию список победителей музыкальной премии, которые получили статуэтки за заслуги в своем недавнем творчестве.
Список победителей ACM Awards 2019
Главный исполнитель года – Кит Урбан
Певец года – Томас Ретт
Певица года – Кейси Мусгравс
Дуэт года – Dan + Shay
Группа года – Old Dominion
Новый певец года – Люк Коумз
Новая певица года – Эшли Макбриде
Новый дуэт или группа года – Lanco
Альбом года – "From A Room, Vol. 2" Криса Стейплтона
Запись года – "Tequila" Dan + Shay
Клип года – "Drunk Girl" Криса Жансона
Песня года – "Broken Halos" Криса Стейплтона
Музыкальное событие года – "Burning Man" Диркса Бентли и Brothers Osborne
Автор песен года – Шейн Маканалли.
На церемонии ACM Awards 2019 также присутствовали такие кантри-звезды, как Люк Брян, Миранда Ламберт, Крис Стейплтон, Блейк Шелтон, Марен Моррис и Кит Урбан.