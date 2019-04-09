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Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Зла не держи"

Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Зла не держи"
11:48 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Вчера, 8 апреля, на YouTube-канале российской певицы Елены Север состоялась премьера клипа Зла не держи - совместной ее работы с Верой Брежневой.

Украинская певица Вера Брежнева совместно с российской артисткой Еленой Север выпустили новый клип на песню "Зла не держи".

Украинская певица Вера Брежнева сейчас живет и строит карьеру в России. Помимо творческой музыкально деятельности артистка также занимается благотворительностью, помогая собирать деньги на лечение онкобольных деток и ВИЧ-позитивных людей. Сама Вера является меценатом и много инвестирует в благотворительную деятельность. При всем при этом, Брежнева успевает выпускать новую музыку и видеоклипы, а также записывать совместный с другими артистами материал. 

В основе стилистики, как песни, так и видеоряда — средневековая эстетика. Сама композиция является классической рок-балладой, а клип отсылает к сюжетам фэнтезийных фильмов. 

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"Для обеих певиц эта песня стала экспериментом. У Елены прежде не было дуэтов с женщинами. А Вера никогда раньше не исполняла рок-баллад. Cъемки клипа тоже стали для обеих необычным опытом", — написано в описании клипа на YouTube.

Слушатели уже оставили свое мнение касательно новой видеоработы: "Эксперимент удался", "Клип бомба, мне понравился очень сильно", "Очень красивый. Клип до мурашек. Проста круто у вас все получилось. Браво и поздравляю вас, Елена.У вас голос просто супер".

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Вера Брежнева, Музыка, Новый клип, Песни, Клипы, Новинки песен, Зла не держи.
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