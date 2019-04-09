Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Зла не держи"

Украинская певица Вера Брежнева совместно с российской артисткой Еленой Север выпустили новый клип на песню "Зла не держи".
Украинская певица Вера Брежнева сейчас живет и строит карьеру в России. Помимо творческой музыкально деятельности артистка также занимается благотворительностью, помогая собирать деньги на лечение онкобольных деток и ВИЧ-позитивных людей. Сама Вера является меценатом и много инвестирует в благотворительную деятельность. При всем при этом, Брежнева успевает выпускать новую музыку и видеоклипы, а также записывать совместный с другими артистами материал.
В основе стилистики, как песни, так и видеоряда — средневековая эстетика. Сама композиция является классической рок-балладой, а клип отсылает к сюжетам фэнтезийных фильмов.
"Для обеих певиц эта песня стала экспериментом. У Елены прежде не было дуэтов с женщинами. А Вера никогда раньше не исполняла рок-баллад. Cъемки клипа тоже стали для обеих необычным опытом", — написано в описании клипа на YouTube.
Слушатели уже оставили свое мнение касательно новой видеоработы: "Эксперимент удался", "Клип бомба, мне понравился очень сильно", "Очень красивый. Клип до мурашек. Проста круто у вас все получилось. Браво и поздравляю вас, Елена.У вас голос просто супер".