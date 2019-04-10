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Рэпер R. Kelly шокировал всех своим самым коротким концертом

Рэпер R. Kelly шокировал всех своим самым коротким концертом
10:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Артист дал первый концерт после ареста, который длился всего 28 секунд.

Скандальный рэпер R.Kelly (настоящее имя – Роберт Сильвестр Келли) после резонансных обвинений в изнасиловании вернулся к вокальной карьере. 

Как сообщает издание Time, выступление состоялось в ночном клубе города Спрингфилд, что в штате Иллинойс. Перед концертом артист записал обращение, в котором признался, что возвращается к привычной жизни и призвал всех сторонников поддержать его, придя на мероприятие. Однако, несмотря на такой анонс, выступление продлилось всего 28 секунд: рэпер R.Kelly спел фрагмент своего хита и ушел со сцены. 

 
 
 
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Публикация от R Kelly (@rkelly)

Стоимость билетов на мероприятие составляла от 50 до 100 долларов. На концерт R.Kelly пришли более 100 человек из 350, которые ожидали услышать любимые композиции рэпера. Сразу после несколькосекундного выступления артист вышел к поклонникам и посвятил им всего 30 минут для фотосессии и общения. 

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Такое поведение скандального R.Kelly возмутило американцев. Немало поклонников певца, которые до этого времени не обращали внимания на резонансные обвинения и арест, зареклись, что больше никогда не пойдут на концерт R.Kelly. По их словам, такое выступление не стоило денег, которые люди потратили на билеты.

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Музыка, Рэп, Рэпер, R Kelly, Концерты, Рэпер R. Kelly, Самый короткий концерт.
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