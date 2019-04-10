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Среда, 10.04.2019
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Gena VITER презентовал новую песню

Gena VITER презентовал новую песню
10:26 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Каждая работа певца с восторгом воспринимается женской аудиторией и разрывает топ-чарты ведущих радиостанций страны.

Певец, шоумен, продюсер, бизнесмен, телеведущий — все это роли, которые успешно совмещает Gena VITER.

За довольно короткий срок Gena VITER успел выпустить альбом и шесть клипов. 

Ведь он поет о самом прекрасном чувстве — о любви. И новый сингл "Твоя любовь", саунд продюсером, которого выступил Томаш Лукач, также не стал исключением. Это не первая их совместная работа. Ранее вышедшая песня "По звездам босиком" — тоже результат творческого тандема артиста и талантливого саундпродюсера. 

Композиция "Твоя любовь" — это история взаимоотношений двух людей, которые являются половинками одного целого, эмоции порой захлестывают их. Она отдает себя без остатка, а он задыхается от ее любви "до боли". Глубокий сюжет гармонично дополняет динамичная, атмосферная музыка.

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3 апреля состоялись съемки клипа на песню "Твоя любовь", режиссером провокационного видео выступил креативный и талантливый Тарас Голубков, линейным продюсером была Екатерина Малая. По словам создателей, это будет история двух влюбленных, которых сыграют Gena VITER и талантливая, красивая и сексуальная актриса Наталья Бережная, известная по сериалу "Реальная мистика". Девушка постоянно сомневается в верности своего избранника. Героиня устраивает увлекательный "квест" со счастливым финалом. Нестандартная сюжетная линия с откровенными сценами и стильными образами в совокупности с уникальной локацией обещают зрителю непередаваемые ощущения. Но точная дата презентации клипа пока неизвестна.

По словам продюсера проекта Gena VITER Label "Kontramarka" Александра Порядченко , после такого горячего хита можно смело отправляться в тур.

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Музыка, Песни, Клипы, Слушать музыку, Новинки песен, Gena VITER.
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