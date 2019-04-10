Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году

Популярный музыкальный фестиваль "Рок Булава" в этом году будет проходить 28-30 июня.
Организаторы уже успели объявить имена 10 хедлайнеров на фестивале.
На "Рок Булаве 2019" выступят такие украинские артисты: РОЛЛІКС, SPACE OF VARIATIONS, КУРГАН & AGREGAT, ПАСТЬ КРОКОДИЛА, AGHIAZMA, Гражданин Топинамбур, MIDGARD и SEASON OF MELANCHOLY.
Среди объявленных зарубежных исполнителей известно имена только двух групп. На фестивале выступят американская группа illusions of Grandeur и ТТ'34 из Белоруссии.
В общем на "Рок Булаве 2019" белее чем 80 украинских и зарубежных артистов.