Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году

Новости культуры: Open Air фестиваль "Рок Булава 2019" пройдет в Черкассах.

Популярный музыкальный фестиваль "Рок Булава" в этом году будет проходить 28-30 июня.

Организаторы уже успели объявить имена 10 хедлайнеров на фестивале.

На "Рок Булаве 2019" выступят такие украинские артисты: РОЛЛІКС, SPACE OF VARIATIONS, КУРГАН & AGREGAT, ПАСТЬ КРОКОДИЛА, AGHIAZMA, Гражданин Топинамбур, MIDGARD и SEASON OF MELANCHOLY.

Среди объявленных зарубежных исполнителей известно имена только двух групп. На фестивале выступят американская группа illusions of Grandeur и ТТ'34 из Белоруссии.

В общем на "Рок Булаве 2019" белее чем 80 украинских и зарубежных артистов.