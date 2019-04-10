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Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году
Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году

Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году

Рок Булава 2019: чего ожидать от фестиваля в этом году
15:59 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Open Air фестиваль "Рок Булава 2019" пройдет в Черкассах.

Популярный музыкальный фестиваль "Рок Булава" в этом году будет проходить 28-30 июня.

Организаторы уже успели объявить имена 10 хедлайнеров на фестивале.

На "Рок Булаве 2019" выступят такие украинские артисты: РОЛЛІКС, SPACE OF VARIATIONS, КУРГАН & AGREGAT, ПАСТЬ КРОКОДИЛА, AGHIAZMA, Гражданин Топинамбур, MIDGARD и SEASON OF MELANCHOLY.

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Среди объявленных зарубежных исполнителей известно имена только двух групп. На фестивале выступят американская группа illusions of Grandeur и ТТ'34 из Белоруссии.

В общем на "Рок Булаве 2019" белее чем 80 украинских и зарубежных артистов.

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Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Рок Булава 2019, Рок Булава.
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