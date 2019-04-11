Скандальный украинский певец выпустил новый клип на песню "Мужа дома нету" (Видео)

Трек является современной интерпретацией русской застольной песни, которую издавна пели в Воронежской области. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Zventa Sventana. В видео Дорн, имитируя состояние изрядного опьянения, бегает по лесу среди берез в тельняшке и спортивных штанах. Танцоры в клипе исполняют русские народные танцы на современный манер. Сам трек является современной интерпретацией русской застольной песни, которую издавна пели в Воронежской области. "Мужа дома нету" — это народный танцевальный хаус. Трек про грань между свободой и разгулом. Про то, как безудержное веселье может увести на темную сторону силы. Изначально это застольная песня, которую в селе Россошки Воронежской области исполняли на свадьбах. Так девушкам внушали нормы поведения, а точнее то, как вести себя точно нельзя", - говорится в описании под видео.