"На світло": скандальный дуэт ANNA MARIA записал украиноязычную песню (Видео)

Новости культуры: ANNA MARIA представили украиноязычную версию песни, с которой выступали на Нацотборе на Евровидение.

Скандальный украинский дуэт ANNA MARIA, который до финала Национального отбора на Евровидение так и не смог определиться, чей Крым, записали украиноязычную версию своей конкурсной песни My Road. Об этом сестры сообщили на своей странице в Instagram.

"Мы записали украинскую версию нашей песни My Road. Она называется На світло. Здесь есть одна фраза, которую мы любим повторять по жизни, которая является символом, и которая имеет особую силу. Догадаетесь, какая?", - говорится в подписи к видео.

Также дуэт ANNA MARIA анонсировал выпуск видеоклипа на песню: "И еще новость – очень скоро появится клип на песню, которого мы очень ждем и каким хотим вас порадовать и даже удивить".

Подписчикам девушек понравилась песню на украинском языке, они даже назвали ее более удачной, чем английская версия.

"Не ожидала, что украинская версия этой песни так зайдет", "Супер! Это звучит лучше, чем на английском", "Фантастически! На повторе каждый день!", "Очень круто! Молодцы! Так держать!", "Как всегда супер", - пишут поклонники дуэта в комментариях.