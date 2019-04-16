Латекс, слезы и много критики: Ани Лорак выпустила новый клип (Видео)

16 апреля украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала". Новая видеоработа была снята в Киеве известным режиссером Катей Царик. Судя по всему вдохновением артистки стал недавний развод с мужем Муратом. По слухам, экс-муж Лорак ей часто изменял. именно по этому в песне присутствуют такие фразы как "Я тебя ждала, мы не попрощались", "больше не могу засыпать одна", "не ищи мои следы", "все уже позади". Мнение поклонников разделилось: многие разочаровались новой работой певицы, ведь ожидали от нее большего: "Костюмы и образы мимо кассы", "Пошлость", "Ни о чем", "Скучно и неинтересно", другие восхищены силой и голосом исполнительницы, они называют ее новый клип прекрасным и искренним.