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Вторник, 16.04.2019

Латекс, слезы и много критики: Ани Лорак выпустила новый клип (Видео)

16 апреля украинская певица Ани Лорак выпустила клип на песню "Я тебя ждала".  Новая видеоработа была снята в Киеве известным режиссером Катей Царик. Судя по всему вдохновением артистки стал недавний развод с мужем Муратом. По слухам,  экс-муж Лорак ей часто изменял. именно по этому в песне присутствуют такие фразы как "Я тебя ждала, мы не попрощались", "больше не могу засыпать одна", "не ищи мои следы", "все уже позади". Мнение поклонников разделилось: многие разочаровались  новой работой певицы, ведь ожидали от нее большего: "Костюмы и образы мимо кассы", "Пошлость", "Ни о чем", "Скучно и неинтересно", другие восхищены силой и голосом исполнительницы, они называют ее новый клип прекрасным и искренним.
www.instagram.com
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Музыка, Развод, Клип, Ани Лорак, Голос, Певица, Образы, Отзывы.
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