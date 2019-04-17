Вера Брежнева презентовала новую песню, написанную украинским блогером

Композиция уже стремительно набирает популярность в YouTube. В своем Instagram певица рассказала о новинке поклонникам, опубликовав отрывок из песни. В посте она рассказала, что авторами слов ее новой композиции являются ее муж Константин Меладзе и украинская блоггерша и певица Jerry Heil.