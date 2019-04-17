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Среда, 17.04.2019

Вера Брежнева презентовала новую песню, написанную украинским блогером

Композиция уже стремительно набирает популярность в YouTube. В своем Instagram певица рассказала о новинке поклонникам, опубликовав отрывок из песни. В посте она рассказала, что авторами слов ее новой композиции являются ее муж Константин Меладзе и украинская блоггерша и певица Jerry Heil.
clutch.ua
Фото: Instagram
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Вера Брежнева, Новая песня, Я не святая, Jerry Heil.
22:44 Сегодня Телеграф
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