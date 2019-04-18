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Четверг, 18.04.2019
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LP представит новую сольную программу во Львове
LP представит новую сольную программу во Львове

LP представит новую сольную программу во Львове

LP представит новую сольную программу во Львове
11:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Концерт состоится сегодня, 18 апреля, в помещении Велотрека СКА во Львове.

Знаменитая исполнительница проницательных хитов Лаура Перголицци (LP) представит новую сольную программу в рамках мирового тура Heart To Mouth Tour. 

Начало музыкального события – 20:00, где соберутся самые большие фанаты американской звезды и автора известного хита Lost On You. Всего за несколько лет Лаура Перголицци смогла получить бешеную славу не только в США, но и в Италии, Испании, Польше и других странах континентальной Европы. Ее приглашают с выступлениями как на сольные концерты, так и масштабные фестивали.

Поэтому в 2019 году поп-рок-певица решила включить и Украину в свой гастрольный тур, анонсировав ряд концертов по всей стране: в Харькове, Киеве, Одессе и Львове. Концерт в Киеве уже отгремел, где сотни фанатов тепло встретили американскую артистку в "Дворце спорта" 14 апреля.

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Для меня все мои слушатели – одна большая семья. Когда видишь сияющие глаза, понимаешь, что твоя музыка проникает в них. И это ни с чем несравнимые ощущения, настоящее чудо. Я понимаю, что моим поклонникам совершенно неважно, как я выгляжу, сколько мне лет – главное, что они погружаются в песни, улавливают тот месседж, который передаю им. Нас объединяет любовь, – поделилась американская певица LP.

На концертах в Украине, в частности, и во Львове, вы сможете услышать как всем известные хиты артистки, так и синглы с нового альбома Heart To Mouth, ставшим пятым в творчестве LP. Недавно она также записала совместный сингл с французской дивой Милен Фармер N'oublie pas, а также сотрудничала с экс-лидером The Smiths, легендарным автором песен Моррисси.

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Львов, Знаменитости, ЛП, Лаура Перголицци, Концерты во Львове.
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