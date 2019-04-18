"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу

Новости культуры: Главное музикальное событие началось 18 апреля о 18.00 во Дворце "Украина".

Организаторами "Золотой жар-птицы" в этом году традиционно стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов на 11 номинаций престижной награды. На гала-концерте выступают THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "Беz ОБМЕЖЕНЬ", Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарев, Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые недавно представили совместную песню "Безодня".

Список победителей "Золотая жар-птица 2019"

Прорыв года:

DILEMMA

Народный хит:

Потап & Олег Винник - Найкращий день OST “Скажене Весілля”

Дэнс хит (танцевальный хит):

Злата Огневич - Долоні

Инди:

KADNAY

Баллада года:

THE HARDKISS - Мелодія

Поп-группа:

KAZKA

Хит года (песня года):

KAZKA - Плакала

Рок-группа:

Беz Обмежень

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Список номинантов "Золотая жар-птица 2019"

Певица года:

Андриана

Alyosha

TARABAROVA

Оля Цибульская

Злата Огневич

Певец года:

Александр Пономарев

Сергей Бабкин

Kishe

Ivan NAVI

Pianoбой

Клип года:

Оля Цибульская - Сукня біла

Злата Огневич - Долоні

KAZKA - Плакала

Андриана - Ой, мамо

Воплі Відоплясова - Кобіта

Перед началом шоу режиссеры-постановщики одного из главных музикальных премий Украины заинтриговали зрителей: "Все, что мы придумали, все, к чему мы готовились, наконец-то можно будет увидеть на сцене! Всех нас охватывает приятное волнение. Я благодарю всю семью "Таврийских Игр" (это действительно не просто компания, а семья!) за командную работу и приподнятое настроение на протяжении всего времени сотрудничества!"