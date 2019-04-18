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Четверг, 18.04.2019
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"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу

"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу

"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу
20:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Главное музикальное событие началось 18 апреля о 18.00 во Дворце "Украина".

Организаторами "Золотой жар-птицы" в этом году традиционно стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов на 11 номинаций престижной награды. На гала-концерте выступают THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "Беz ОБМЕЖЕНЬ", Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарев, Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые недавно представили совместную песню "Безодня".

Список победителей "Золотая жар-птица 2019"

Прорыв года:

  • DILEMMA

Народный хит:

  • Потап & Олег Винник - Найкращий день OST “Скажене Весілля”

Дэнс хит (танцевальный хит):

  • Злата Огневич - Долоні

Инди:

  • KADNAY

Баллада года:

  • THE HARDKISS - Мелодія

Поп-группа:

  • KAZKA

Хит года (песня года):

  • KAZKA - Плакала

Рок-группа:

  • Беz Обмежень

Идет обновление...

Список номинантов "Золотая жар-птица 2019"

Певица года:

  • Андриана
  • Alyosha
  • TARABAROVA
  • Оля Цибульская
  • Злата Огневич

Певец года:

  • Александр Пономарев
  • Сергей Бабкин
  • Kishe
  • Ivan NAVI
  • Pianoбой

Клип года:

  • Оля Цибульская - Сукня біла
  • Злата Огневич - Долоні
  • KAZKA - Плакала
  • Андриана - Ой, мамо
  • Воплі Відоплясова - Кобіта

Перед началом шоу режиссеры-постановщики одного из главных музикальных премий Украины заинтриговали зрителей: "Все, что мы придумали, все, к чему мы готовились, наконец-то можно будет увидеть на сцене! Всех нас охватывает приятное волнение. Я благодарю всю семью "Таврийских Игр" (это действительно не просто компания, а семья!) за командную работу и приподнятое настроение на протяжении всего времени сотрудничества!"

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Музыкальная премия, 18 апреля, Победители премии, Золотая жар-птица 2019, Украинская премия, 18 апреля о 18.00.
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