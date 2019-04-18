"Золота Жар-птиця 2019": Победители грандиозного шоу

Организаторами "Золотой жар-птицы" в этом году традиционно стали телеканал М2 и компания "Таврийские Игры", которые определили претендентов на 11 номинаций престижной награды. На гала-концерте выступают THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "Беz ОБМЕЖЕНЬ", Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарев, Тина Кароль и группа "Бумбокс", которые недавно представили совместную песню "Безодня".
Список победителей "Золотая жар-птица 2019"
Прорыв года:
Народный хит:
Дэнс хит (танцевальный хит):
Инди:
Баллада года:
Поп-группа:
Хит года (песня года):
Рок-группа:
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Список номинантов "Золотая жар-птица 2019"
Певица года:
Певец года:
Клип года:
Перед началом шоу режиссеры-постановщики одного из главных музикальных премий Украины заинтриговали зрителей: "Все, что мы придумали, все, к чему мы готовились, наконец-то можно будет увидеть на сцене! Всех нас охватывает приятное волнение. Я благодарю всю семью "Таврийских Игр" (это действительно не просто компания, а семья!) за командную работу и приподнятое настроение на протяжении всего времени сотрудничества!"