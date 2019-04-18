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Четверг, 18.04.2019

Новый сингл от непревзойденной американской певицы Мадонны (Видео)

"Medellín" - свеженькая песня Мадонны покоряет Сети. Провокационная, скандальная и чувственная Мэдж возвращается в музыкальный мир. Поп-стар анонсировала выход нового альбома Madame X 14 июня 2019 года и уже выпустила первую песню, которую записала совместно с колумбийским певцом Maluma. Трек "Medellín" танцевальный и зажигательный. Похоже, что все 13 песен из свеженького альбома будут легкими и летними. Слушай премьеру Мадонны, ведь такое событие нельзя пропустить.
lux.fm
Фото: Instagram
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Мадонна, Видео, Новая песня, Меделлин.
21:41 Сегодня Телеграф
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