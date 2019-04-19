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Пятница, 19.04.2019

MONATIK впервые за долгое время выпустил новый клип (Видео)

Режиссером клипа выступила Таня Муиньо, которая не первый год сотрудничает с певцом. MONATIK представил видео на песню LOVE IT, который войдет в третий альбом певца. Режиссером клипа выступила Таня Муиньо, которая не первый год сотрудничает с певцом. "Видеоработа "LOVE IT ритм" - это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня, - рассказывает MONATIK. - Я, порой, себя действительно чувствовал, как инопланетянин (герой на первых секундах клипа), который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни. И на этом пути, чего только не видал, что только не встречалось. И розовая мечта, муза, которая ведет и мотивирует петь, и лентяй, которого необходимо было победить в себе. Слишком яркие неординарные личности, которые восхищали, удивляли, разочаровывали и мотивировали", - передает КП в Украине.
УНИАН
Фото: Facebook
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Музыка, Песни, Клипы, Монатик, Клипы Монатика.
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