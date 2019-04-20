Всегда свежий материал: ИИ сочиняет музыку в жанре Death Metal в прямом эфире

Новости культуры: Искусственный интеллект сочиняет музыку в стиле Death Metal в прямом эфире.

Исследовательский дуэт Dadabots, основанный бостонскими программистами Си Джей Карром и Заком Зуковски, занимается весьма необычным делом — обучает искусственный интеллект сочинению "тяжелой" музыки. В 2017 году разработчики представили black metal альбом "Coditany of Timeness", а теперь показали публике результат работы алгоритма, сочиняющего музыку в стиле death metal. По их словам, алгоритм создает довольно приличную для этого жанра музыку которая не требует исправлений, поэтому они решили дать ему волю сочинять треки в прямом эфире на YouTube.

Для обучения нейронной сети разработчики использовали песни канадской группы Archspire, которые примечательны своим быстрым темпом звучания. В итоге алгоритм научился накладывать скоростные ударные партии, гитару и агрессивный вокал таким образом, чтобы результат звучал как настоящая death metal музыка.

Разработчики поделились, что в прошлые разы, когда они создавали искусственный интеллект для сочинения музыки других жанров, им приходилось тщательно отбирать итоговые материалы — в альбомы попадали только 5% из созданных треков. На этот раз программисты достигли максимального качества, и материал не требует отбора — именно поэтому они и решили не ограничиваться альбомом, а разрешили алгоритму создавать музыку в реальном времени.

По мнению программистов, повышенное качество связано с высокой скоростью песен группы Archspire: "Кажется, чем быстрее работают ударные, тем стабильнее создается музыка".

Дуэт уже выпустил кучу альбомов разных жанров — среди них есть даже сборник песен в стиле группы "Битлз".