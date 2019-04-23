Alyona Alyona спародировала известную картину "Рождение Венеры" (Видео)

Не все копии на популярные произведения искусства можно назвать "жалкими пародиями". Недавно в Instagram-аккаунте Аlyona Аlyona появилась современная интерпритация картины, написанной гениальным итальянским художником тосканской школы Сандро Боттичелли. "Рождение Венеры" точно называлось бы "Рождение alyona alyona", если бы Боттичелли мог услышать трек "Рибки". Подписчики расхвалили рэп-исполнительницу и поддержали ее необычную фотографию лестными комментариями.