Populele 2: новая версия умной укулеле от Xiaomi

Новости культуры: Xiaomi выпустила умную укулеле Populele 2. Первую версию представили еще в 2017 году.

Пользователи хорошо приняли первую Populele, поэтому Xiaomi решила сделать улучшенную версию. Populele 2 имеет более обтекаемый дизайн, который скорее похож на электронный, а не на традиционный укулеле.

Первый инструмент был сделан из индонезийского розового дерева. На этот раз корпус изготовлен из карбонового волокна, дополненного смолой ASA. Поставляется гавайская четырехструнная гитара в черной и белой матовых расцветках.

В укулеле есть Bluetooth, с помощью которого можно подключить устройство к приложению Music CP на смартфоне. Оно показывает аккорды и сохраняет их на будущее. В приложении можно найти популярные песни, которые изучаются всего за пару дней.

Также есть метроном, который при постоянных ошибках замедляет темп песни. Это дает возможность новичкам освоить инструмент. Учебное пособие было разработано совместно с музыкальным колледжем Беркли.