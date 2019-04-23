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Populele 2: новая версия умной укулеле от Xiaomi

Populele 2: новая версия умной укулеле от Xiaomi
22:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости культуры: Xiaomi выпустила умную укулеле Populele 2. Первую версию представили еще в 2017 году.

Пользователи хорошо приняли первую Populele, поэтому Xiaomi решила сделать улучшенную версию. Populele 2 имеет более обтекаемый дизайн, который скорее похож на электронный, а не на традиционный укулеле.

Первый инструмент был сделан из индонезийского розового дерева. На этот раз корпус изготовлен из карбонового волокна, дополненного смолой ASA. Поставляется гавайская четырехструнная гитара в черной и белой матовых расцветках.

В укулеле есть Bluetooth, с помощью которого можно подключить устройство к приложению Music CP на смартфоне. Оно показывает аккорды и сохраняет их на будущее. В приложении можно найти популярные песни, которые изучаются всего за пару дней.

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Также есть метроном, который при постоянных ошибках замедляет темп песни. Это дает возможность новичкам освоить инструмент. Учебное пособие было разработано совместно с музыкальным колледжем Беркли.

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Все по теме:

Музыкальный инструмент, Инструмент, Xiaomi, Populele 2, Populele, Укуклеле, Умная укулеле.
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