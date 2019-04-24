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UPark Festival в Украине: Иван Дорн и AJR стали новыми участниками

UPark Festival в Украине: Иван Дорн и AJR стали новыми участниками
22:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: коллаж

Новости культуры: На масштабный рок-фестиваль UPark, который пройдет в столице Украины с 16 по 18 июля, приедут исполнители с мировой известностью.

Стали известны имена новых участников музыкального события – мастер танцевальных хитов Иван Дорн и инди-рокеры AJR.

Инди-рокеры родом из Нью-Йорка, AJR, выйдут на сцену фестиваля 17 июля вместе с Thirty Seconds To Mars, Rag'n'Bone Man и Pale Vawes.

Их музыку сравнивают с Weezer или Beach Boys. На счету группы два альбома и анонс новой пластинки Neotheater, релиз которой запланирован на 26 апреля.

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Другой участник фестиваля, Иван Дорн, выступит 18 июля вместе с Die Antwoord, Missio и MØ.

В 2018 году у Ивана Дорна вышли коллаборации с Diplo, MØ, Vakula, Moldanazar и Виктором Солфом из группы Her. На сцене фестиваля UPark он выступит впервые.

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Музыкальный фестиваль, Фестиваль, Иван Дорн, UPark Festival, UPark, AJR.
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