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Новинка от NK: Украинская певица выпустила божественный клип (Видео)

Новинка от NK: Украинская певица выпустила божественный клип (Видео)
16:52 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости культуры: В новом клипе Настя Каменских предстала в довольно откровенном образе.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, полностью обнажилась для своего клипа на песню "Обіцяю".

Премьера видео состоялась сегодня на официальном Youtube-канале певицы.

В клипе Каменских появилась в образах с известных картин, которые считаются мировыми шедеврами. Среди них Мона Лиза Леонардо да Винчи, Фрида Кало, Олимпия из картины Мане, девушка с жемчужной сережкой Яна Вермеера, Леди Лилит Данте Габриэля Россетти, богиня веселья и радости из картины "Весна", а также Венера Боттичелли.

Как известно, героини картин Мане и Боттичелли изображены на полотнах полностью обнаженными. Каменских также не постеснялась раздеться ради искусства, едва прикрывшись кусочками ткани.

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"Между всеми героинями есть нечто общее: тайна, которой окутана их история и история безусловной любви. В кадре Настя остается загадочной красоткой из разных эпох в современной интерпретации. Девять образов NK символизируют ее связь с каждой героиней с полотен гениальных художников", - говорится в описании к видео.

В комментариях отметили, что, несмотря на обнаженность Каменских, в этом видео она выглядела нежной, а не пошлой, как в предыдущем клипе "Попа, как у Ким".

"Не обычно! Свежо, жизненно, красиво", "Богиня", "Вот такая мне Настя нравится больше всего", "Очень нежно и чувственно", - пишут под видео.

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Новый клип, Настя Каменских, Украинская певица, НК, Обіцяю.
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