"Бесподобен": MONATIK сделал кавер на хит Лободы (Видео)

Новости культуры: Певец записал кавер на новую песню Лободы "Пуля-дура".

Украинский певец MONATIK записал кавер на свежий хит Светланы Лободы "Пуля-дура.

На днях певица запустила в своем Instagram челлендж, в котором призвала всех зачитать речитативную часть своей песни, как скороговорку.

Поучаствовать в челлендже, видимо, решил и Дмитрий Монатик. Видео с его версией исполнения песни "Пуля-дура" Лобода опубликовала на своей странице в соцсети.

Как известно, Лобода и Монатик знакомы уже давно. Певец выступил соавтором её хита "40 градусов" ещё до того, как сам стал популярным исполнителем.