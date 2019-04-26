"Бесподобен": MONATIK сделал кавер на хит Лободы (Видео)

Украинский певец MONATIK записал кавер на свежий хит Светланы Лободы "Пуля-дура.
На днях певица запустила в своем Instagram челлендж, в котором призвала всех зачитать речитативную часть своей песни, как скороговорку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#пулядура @monatik_official . #пулядура challenge продолжается! Все, что тебе нужно для участия: 1. Записать скороговорку Шепотом ропотом ядом по венам Стекает разбитая сальса Я закричу собирайся, уйди Но ты знаешь, что надо остаться 2. Выложить видео в Instagram с хештегом #пулядура Автор самого крутого видео получит от меня лично iPhone X.
Поучаствовать в челлендже, видимо, решил и Дмитрий Монатик. Видео с его версией исполнения песни "Пуля-дура" Лобода опубликовала на своей странице в соцсети.
Как известно, Лобода и Монатик знакомы уже давно. Певец выступил соавтором её хита "40 градусов" ещё до того, как сам стал популярным исполнителем.