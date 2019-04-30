Скачать
Вторник, 30.04.2019

Дан Балан презентовал новую песню (Видео)

Звездный тренер, которому удалось победить в "Голосе страны 9" поделился с поклонниками своей новой работой.  Звездный тренер 9 сезона "Голоса страны", которому удалось одержать победу вместе со своей подопечной Оксаной Мухой, после окончания проекта сразу же взялся за работу. Молдавский певец записал зажигательную песню Balzam вместе с российской исполнительницей Люсей Чеботиной. За все время своего наставничества на проекте "Голос страны 9" Дан Балан ярко показывал, что ему нравятся эмоциональные и веселые песни. Так, во время таких выступлений от участников он сразу же вставал со своего тренерского кресла и начинал танцевать. Вероятно, именно это вдохновило знаменитость на создание новой музыкальной композиции. В видеоклипе Дан Балан, как всегда, показал все свои хореографические способности, а также удивил ритмичным рэпом. Стоит отметить, что это не первая видео и аудио работа с молодыми исполнительницами. Так, после третьего эфира слепых прослушиваний, Дан Балан решился на запись новой аранжировки и клипа на легендарный трек Dragostea Din Tei. Впервые эту композицию молдавский певец выпустил вместе с группой O-Zone в 2004 году.
24tv.ua
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Песни, Клипы, Новинки Музыки, Дан Балан.
12:09 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь