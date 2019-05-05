Евровидение 2019: первые репетиции участников песенного конкурса (Видео)

Новости культуры: На песенном конкурсе Евровидение-2019 уже состоялись первые репетиции.

Представители Кипра, Черногории, Чехии, Венгрии, Финляндии, Польши, Бельгии, Грузии, Сербии, Словении и Беларуси начали свои репетиции.

Об этом сообщается на сайте Евровидения-2019. Репетиция состоялась на сцене Expo Tel Aviv.

Добавим, что после первых репетиций с угрозами относительно Евровидения-2019 выступила организация "ПИД", которая заявляет о намерении не допустить проведения в Тель-Авиве международного песенного конкурса "Евровидение", который должен начаться 14 мая.

Евровидение-2019 пройдет в израильском Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. А финал конкурса, где определится победитель Евровидения, пройдет 18 мая.