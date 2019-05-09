Новый зажигательный клип RUMBERO'S с участием украинских певиц (Видео)

Украинские исполнители начали выпускать свои горячие и энергичные треки, которые обещают кучу приключений и танцы в клубах до утра. Группа "RUMBERO'S" взорвала своим новым хитом в стиле Moombahton! Ребята этот трек посвятили всем женщинам и девушкам, в чем их поддержали прекрасные коллеги-селебрити. В танцевальном флешмобе на песню "Вона така" приняли участие певицы Злата Огневич, Оля Цибульская, телеведущая Соломия Витвицкая и другие красотки. Девушки показали всю силу своего игривого характера в танце и очаровали на все 100 процентов. Кстати, наша Василиса Рядных также оторвалась по полной. Не веришь? Тогда быстренько включай и настраивайся на волну солнца и драйва!