Появился летний трек от Эда Ширана и Джастина Бибера

Новости культуры: Двое популярных исполнителей порадовали фанов общей композицией.

Музыкальная коллаборация года ведь для обоих певцов выпуск новой песни символизирует перезапуск творческой карьеры. Ведь Эд Ширан выпустил последний альбом еще в 2017 году, а Джастин Бибер не радовал своих поклонников новыми треками с 2015-го.

Исполнители, голоса которых слушатели часто путают, записали легкий летний трек под названием I Don’t Care. Знаменитые музыканты снова поработали вместе спустя 4 года с выхода их совместного трека.

Всего за сутки аудио прослушали свыше 1,8 миллиона поклонников Эда Ширана и Джастина Бибера, что может свидетельствовать о немалом успехе трека. Это и не удивительно, ведь оба артиста – одни из самых популярных поп-исполнителей США.

Лирическая песня. которая рассказывает о комфорте долгосрочных отношениях, вызвала восторг у почитателей таланта музыкантов. Композиция, опубликованная в YouTube, быстро собрала огромное количество просмотров и восторженных комментариев.

Перед выходом совместной песни, Эд Ширан и Джастин Бибер намекнули на музыкальную коллаборацию, опубликовав фрагменты текста трека. Не упустили ребята и возможности пошутить: они создали фото, где нежно держатся за руки. Это изрядно рассмешило их поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 10. Photoshop spoon Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos) 30 Апр 2019 в 8:49 PDT

Напомним, что Хедлайнером RadioDay станет дуэт из Лондона - Modestep. Этот дуэт посетит Украину в первый раз. Также сообщается, что на фестивале они привезут с собой новый музыкальный альбом, который Modestep выпустил в начале 2019 года.