Фестиваль Atlas Weekend-2019 признали одним из самых лучших фестивалей мира

Новости культуры: Среди тех фестивалей, которые вошли в топ, оказались венгерский Sziget, швейцарский джазовый фестиваль в Монтре и американский Burning Man, а также украинский Atlas Weekend.

Киевский музыкальный фестиваль Atlas Weekend оказался в списке лучших фестов мира британского издания Gigwise.

Британское издание Gigwise составило подборку из 39 лучших музыкальных фестивалей мира. В список лучших попал и украинский Atlas Weekend, который традиционно проводится в Киеве на ВДНХ. Журналисты искали такие фестивали, которые предлагают гостям и недорогие развлечения, и живописные виды, и, конечно же, самую качественную музыку.

"В старые добрые времена вы знали, чего ожидать от фестивалей. Они в основном проходили где-то на болоте, разрушали психику человека и не давали ему уснуть еще несколько дней после, и это если вам повезло. Сейчас же на фестивалях предлагают все: от изысканной пищи до всех видов йоги, на любой вкус. А для проведения концертов организаторы выбирают некоторые из самых потрясающих локаций на всех четырех сторонах земного шара. Очевидно, есть и музыка", – начал свой рассказ Gigwise.

Журналисты отметили, что на Atlas Weekend приглашают самых лучших музыкантов, и там царит отличная атмосфера. Гости фестиваля имеют отличную возможность познакомиться с местной культурой.

"Когда дело доходит до мощных вечеринок (действительно мощных), вы в хорошей компании в Киеве. Chemical Brothers, Morphine Suffering и Nothing But Thieves поднимают градус. И не стоит беспокоиться, что вам придется долго искать приличную вечеринку для развлечения после, так как вокруг продаются галлоны дешевого алкоголя. Местные художники также мощны, что дает прекрасную возможность изучить местную культуру этой часто непонятной бывшей советской республики", – сообщает британский журнал.

Atlas Weekend пройдет в Киеве с 9 по 14 июля. Ранее огласили хедлайнеров фестиваля этого года. Среди них оказались The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Tom Walker, Michael Kiwanuka и множество других знаменитых музыкантов.