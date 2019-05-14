Скачать
Вторник, 14.05.2019
СМИ: В США разработали законопроект о новых санкциях против "Северного потока - 2"
СМИ: В США разработали законопроект о новых санкциях против "Северного потока - 2"
Предстоятель ПЦУ осуществит первый архипастырский визит в Мариуполь
Предстоятель ПЦУ осуществит первый архипастырский визит в Мариуполь
Михайлюк устроил праздник воспитанникам Черкасских Мавп
Михайлюк устроил праздник воспитанникам Черкасских Мавп
Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника
Приметы и обряды на 14 мая – День Еремея Запрягальника

Фестиваль Atlas Weekend-2019 признали одним из самых лучших фестивалей мира

Фестиваль Atlas Weekend-2019 признали одним из самых лучших фестивалей мира
08:48 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Среди тех фестивалей, которые вошли в топ, оказались венгерский Sziget, швейцарский джазовый фестиваль в Монтре и американский Burning Man, а также украинский Atlas Weekend.

Киевский музыкальный фестиваль Atlas Weekend оказался в списке лучших фестов мира британского издания Gigwise.

Британское издание Gigwise составило подборку из 39 лучших музыкальных фестивалей мира. В список лучших попал и украинский Atlas Weekend, который традиционно проводится в Киеве на ВДНХ. Журналисты искали такие фестивали, которые предлагают гостям и недорогие развлечения, и живописные виды, и, конечно же, самую качественную музыку.

"В старые добрые времена вы знали, чего ожидать от фестивалей. Они в основном проходили где-то на болоте, разрушали психику человека и не давали ему уснуть еще несколько дней после, и это если вам повезло. Сейчас же на фестивалях предлагают все: от изысканной пищи до всех видов йоги, на любой вкус. А для проведения концертов организаторы выбирают некоторые из самых потрясающих локаций на всех четырех сторонах земного шара. Очевидно, есть и музыка", – начал свой рассказ Gigwise.

Журналисты отметили, что на Atlas Weekend приглашают самых лучших музыкантов, и там царит отличная атмосфера. Гости фестиваля имеют отличную возможность познакомиться с местной культурой.

Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров

"Когда дело доходит до мощных вечеринок (действительно мощных), вы в хорошей компании в Киеве. Chemical Brothers, Morphine Suffering и Nothing But Thieves поднимают градус. И не стоит беспокоиться, что вам придется долго искать приличную вечеринку для развлечения после, так как вокруг продаются галлоны дешевого алкоголя. Местные художники также мощны, что дает прекрасную возможность изучить местную культуру этой часто непонятной бывшей советской республики", – сообщает британский журнал.

Atlas Weekend пройдет в Киеве с 9 по 14 июля. Ранее огласили хедлайнеров фестиваля этого года. Среди них оказались The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Tom Walker, Michael Kiwanuka и множество других знаменитых музыкантов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Фестивали, Песни, Atlas Weekend, Atlas Weekend 2019, Фестиваль Atlas Weekend-2019, Фест.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: Зеленский узнал о скандале с адвокатом Трампа из СМИ
02 Туск и Юнкер награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени
03 Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
04 Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
05 "Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главные новости 13 мая: 10 лет &quot;Восточному Партнерству&quot;, вопрос &quot;Минского формата&quot; и Порошенко в Брюсселе
Главные новости 13 мая
Прогноз погоды на 14 мая: Ожидается облачная и дождливая погода
Прогноз погоды на 14 мая
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Рецепт дня: блинный торт с курицей и сливочным сыром
Рецепт дня: блинный торт с курицей и сливочным сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь