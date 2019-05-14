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Евровидение 2019: где и когда смотреть первый полуфинал

Евровидение 2019: где и когда смотреть первый полуфинал
10:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Первый полуфинал Евровидения 2019 состоится уже сегодня, 14 мая.

14 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году принимает Израиль.

Не смотря на то, что в этом году Украина из-за скандала не участвует в конкурсе, транслировать шоу в нашей стране все-таки будут.

Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения 2019 начнется в 22.00 по киевскому времени. Транслировать песенный конкурс будут каналы UA:Перший и СТБ.

В первом полуфинале, согласно ранее проведенной жеребьевке, участники "Евровидения 2019" выступят в таком порядке:

  •  Кипр
  • Черногория
  • Финляндия
  • Польша
  • Словения
  • Чехия
  • Венгрия
  • Беларусь
  • Сербия
  • Бельгия
  • Грузия
  • Австралия
  • Исландия
  • Эстония
  • Португалия
  • Греция
  • Сан-Марино 

Откроет первый полуфинал победительница прошлогоднего конкурса Нетта. 14 мая она представит зрителям новую версию песни Toy и новый сингл. Также в первом полуфинале выступит победительница "Евровидения 1998" Dana International.

По результатам голосования зрителей и жюри, лучшие 10 участников первого полуфинала пройдут в гранд-финал Евровидения 2019, который состоится в субботу 18 мая.

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