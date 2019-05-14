Евровидение 2019: где и когда смотреть первый полуфинал

Новости культуры: Первый полуфинал Евровидения 2019 состоится уже сегодня, 14 мая.

14 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году принимает Израиль.

Не смотря на то, что в этом году Украина из-за скандала не участвует в конкурсе, транслировать шоу в нашей стране все-таки будут.

Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения 2019 начнется в 22.00 по киевскому времени. Транслировать песенный конкурс будут каналы UA:Перший и СТБ.

В первом полуфинале, согласно ранее проведенной жеребьевке, участники "Евровидения 2019" выступят в таком порядке:

Кипр

Черногория

Финляндия

Польша

Словения

Чехия

Венгрия

Беларусь

Сербия

Бельгия

Грузия

Австралия

Исландия

Эстония

Португалия

Греция

Сан-Марино

Откроет первый полуфинал победительница прошлогоднего конкурса Нетта. 14 мая она представит зрителям новую версию песни Toy и новый сингл. Также в первом полуфинале выступит победительница "Евровидения 1998" Dana International.

По результатам голосования зрителей и жюри, лучшие 10 участников первого полуфинала пройдут в гранд-финал Евровидения 2019, который состоится в субботу 18 мая.