Скачать
Среда, 22.05.2019
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день

Скандал на "Евровидении 2019": победитель нарушил главное правило конкурса

Скандал на "Евровидении 2019": победитель нарушил главное правило конкурса
19:44 Вс, 19 Май 2019 Телеграф УНИАН

Новости культуры: Песню "Arcade" Дункан Лоуренс уже исполнял в 2017 году.

Голландский победитель Евровидения 2019 года Дункан Лоуренс нарушил главное правило международного песенного конкурса, выступив со старой песней.

Видео с аналогичной песней в исполнении Лоуренса размещено еще в 2017 году на YouTube-канале.

Стоит отметить, что главное правило Евровидения - представление новой песни. Однако Дункан Лоуренс выступил с песней Arcade, которую уже исполнял в 2017 году.

На видеозаписи с репетиции видно, как победитель Лоуренс поет песню Arcade, однако запись датируется 9 июня 2017 года. Этот факт может стать причиной для аннулирования итогов.

Как сообщалось ранее, в гранд-финале Евровидения 2019 выступили представители 26 стран - десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, пять представителей стран "большой пятерки", Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции (организаторов конкурса), и представитель страны победителя 2018 года - Израиля.

По результатам голосования жюри из 41 страны-участницы, Дункан Лоуренс набрал 231 балл и занял третье место. Однако голоса зрителей вывели представителя Нидерландов на первое место - в сумме он получил 492 балла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Финал, Музыка, Конкурс, Музыкальный конкурс, Евровидение, Песни, 18 мая, Песенный конкурс, Eurovision, Евровидение 2019, Дункан Лоуренс, Eurovision 2019, Финал Евровидения 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь