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Кто набрал наименьшее количество баллов на "Евровидении 2019": антирейтинг

Кто набрал наименьшее количество баллов на "Евровидении 2019": антирейтинг
22:07 Вс, 19 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Финал песенного конкурса Евровидение-2019 прогремел 18 мая в Тель-Авиве, Израиль.

Представители из 26 стран устроили грандиозную борьбу за главный кубок. Победителем стал голландец Дункан Лоренс с песней Arcade.

Представители стран выступили в первом и втором полуфиналах, а затем 20 из них получили возможность выступить в финале Евровидения. В то же время 6 стран-участников попали в финал автоматически: страна-хозяин Израиль, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Общие результаты Евровидения-2019 формировались в итоге голосования жюри и зрителей. По общим результатам, победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов – Дункан Лоренс с песней Arcade, второе место заняла Италия, а третье – Россия. В пятерку лучших вокалистов в этом году попали также Швейцария и Норвегия.

Что интересно, наименьшее количество баллов от жюри получила Испания! Исполнитель Miki с песней La Venda набрал всего лишь 7 баллов, однако парень не занял последнее место благодаря поддержке зрителей. От поклонников певец получил еще 58 баллов и занял пятое место с конца.

Наименьшее количество баллов от зрителей получила Германия – 0 баллов. Телезрители, которые голосовали за фаворитов на Евровидении-2019, совсем не поддержали дуэт S!sters с песней Sister. Однако артистки всё же некоторое количество голосов получили от членов жюри – 32 балла.

Наименьший балл получил представитель Великобритании. Певец Michael Rice с песней Bigger Than Us получил 13 баллов от жюри и 3 от зрителей.

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Пятерка исполнителей на Евровидении-2019 с наименьшим общим баллом:

  • Испания: Miki – La Venda – 60 баллов (7 баллов от жюри + 58 от зрителей)
  • Израиль: Kobi Marimi – Home – 47 баллов (12 баллов от жюри + 35 от зрителей)
  • Германия: S!sters – Sister – 32 балла (32 балла от жюри + 0 от зрителей)
  • Беларусь: Zena – Like It – 31 балл (18 баллов от жюри + 13 от зрителей)
  • Великобритания: Michael Rice – Bigger Than Us – 16 баллов (13 баллов от жюри + 3 от зрителей)
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