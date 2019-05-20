Music box: топ-10 трендовых клипов месяца в Украине на платформе YouTube Music

YouTube Music - мобильное приложение, в котором собраны песни и альбомы, загруженные на YouTube музыкантами, лейблами и обычными пользователями.
В новой подборке собраны клипы, которые стремительно набирают популярность по мнению музыкальной платформы.
MARUV и Quentin Mosimann - Mon amour
Justin Bieber и Ed Sheeran - I Don't Care
Lil Nas X - Old Town Road (Remix) (feat. Билли Рэй Сайрус)
Slipknot - Unsainted
NK - Обіцяю
Наргиз - Нелюбимая дочь
Rammstein - Radio
Баста ft. Daria Yanina - Зажигать (Live, Acoustic)
Артем Качер - Бэйба (feat. Artik) (Official Video)
Монеточка - Падать в грязь [Lyric Video]
Приятного прослушивания!