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Music box: топ-10 трендовых клипов месяца в Украине на платформе YouTube Music

Music box: топ-10 трендовых клипов месяца в Украине на платформе YouTube Music
15:35 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

Новости культуры: Свежая подборка самых популярных треков месяца!

YouTube Music - мобильное приложение, в котором собраны песни и альбомы, загруженные на YouTube музыкантами, лейблами и обычными пользователями.

В новой подборке собраны клипы, которые стремительно набирают популярность по мнению музыкальной платформы.

MARUV и Quentin Mosimann - Mon amour

Justin Bieber и Ed Sheeran - I Don't Care

Lil Nas X - Old Town Road (Remix) (feat. Билли Рэй Сайрус)

Slipknot - Unsainted

NK - Обіцяю

Наргиз - Нелюбимая дочь

Rammstein - Radio

Баста ft. Daria Yanina - Зажигать (Live, Acoustic)

Артем Качер - Бэйба (feat. Artik) (Official Video)

Монеточка - Падать в грязь [Lyric Video]

Приятного прослушивания!

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Песни, Подборка, Плейлист, YouTube Music, Music box, Подборка музыки, Топ песен, Топ песен YouTube Music.
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