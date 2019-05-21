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Вторник, 21.05.2019

Самая нежная премьера весны: Никита Киселев и его новый хит (Видео)

"Белые цветы" -  заключительная композиция дебютного альбома под названием "Шлягер 1997 ", который совсем скоро выйдет в свет. Эта песня – это переосмысленные и поданные в современной музыкальной обработке так полюбившиеся всем мотивы из юности. Песня пропитана романтикой и атмосферой лирики 90-х. В треке "Белые цветы" Никита Киселев призывает любить до слез и не стесняться своих искренних чувств. "Засыпайте своих любимых лепестками роз и любите как в последний раз!" - говорит Никита.
Фото: instagram
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Музыка, Песня, Хит, Певец, Трек, Композиция, Никита Киселев.
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