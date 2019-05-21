Самая нежная премьера весны: Никита Киселев и его новый хит (Видео)

"Белые цветы" - заключительная композиция дебютного альбома под названием "Шлягер 1997 ", который совсем скоро выйдет в свет. Эта песня – это переосмысленные и поданные в современной музыкальной обработке так полюбившиеся всем мотивы из юности. Песня пропитана романтикой и атмосферой лирики 90-х. В треке "Белые цветы" Никита Киселев призывает любить до слез и не стесняться своих искренних чувств. "Засыпайте своих любимых лепестками роз и любите как в последний раз!" - говорит Никита.