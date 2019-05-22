"Мурашки по коже": Джамала представила новый клип (Видео)

22 мая состоялась премьера нового клипа победительницы Евровидения-2016 Джамалы на песню Solo. Над видео работала режиссер Анна Бурячкова. В ролике Джамала медленно танцует за полупрозрачным стеклом. "Идея видео очень созвучна темам, которые я нарушаю в своих песнях. Прозрачный куб как символ хрустального замка, в котором мы прячемся от реальности и других людей, внутренний поиск героини, выраженный в трех разных образах", - говорит певица. Таким образом, артистка появляется в трех разных нарядах, один из которых наиболее понравился фанатам. Образ в воздушном розовом платье на одно плече, которое сделало ее похожей на распустившийся цветок, покорило фанов. Также Джамала призналась, что съемки были очень тяжелыми. "Большую часть времени я находилась в закрытом стеклянном кубе, без доступа свежего воздуха, поэтому было сложно не только двигаться, но и дышать вообще", - рассказала артистка.