Новости культуры: Певец обратился в одну из московских больниц, после чего медики приняли решение о срочной госпитализации.

Знаменитый российский шансонье, автор популярных песен "Небоскребы", "Журавли", "А жизнь всегда прекрасна" Вилли Токарев попал в реанимацию.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Потом состояние резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи", - отметил канал.

Родился известный шансонье на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР и происходит от кубанских казаков. Вилли, настоящее имя которого Вилен Иванович Токарев, назван в честь великого вождя Владимира Ильича Ленина.

Музыкальное образование получил в консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабас. Выступал с оркестром Анатолия Кролла и в нескольких ансамблях. После сотрудничества с Эдитой Пьехой стал писать тексты и музыку.

Вилли Токареву 84 года. Музыкальную карьеру она начал в 70-х годах, эмигрировав в США. Спустя 5 лет после переезда появляется первый его альбом "А жизнь, она всегда прекрасна". В конце 80-х впервые выступил на родине. Став популярным в России, артист не видел смысла жить за границей. Он принял решение вернуться в Москву.