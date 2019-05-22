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Врачи борются за жизнь Вилли Токарева в Москве

Врачи борются за жизнь Вилли Токарева в Москве
13:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Певец обратился в одну из московских больниц, после чего медики приняли решение о срочной госпитализации.

Знаменитый российский шансонье, автор популярных песен "Небоскребы", "Журавли", "А жизнь всегда прекрасна" Вилли Токарев попал в реанимацию.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Потом состояние резко ухудшилось, сейчас за его жизнь борются врачи", - отметил канал.

Родился известный шансонье на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР и происходит от кубанских казаков. Вилли, настоящее имя которого Вилен Иванович Токарев, назван в честь великого вождя Владимира Ильича Ленина.

Музыкальное образование получил в консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабас. Выступал с оркестром Анатолия Кролла и в нескольких ансамблях. После сотрудничества с Эдитой Пьехой стал писать тексты и музыку.

Знаменитый музыкант ушел из музыки

Вилли Токареву 84 года. Музыкальную карьеру она начал в 70-х годах, эмигрировав в США. Спустя 5 лет после переезда появляется первый его альбом "А жизнь, она всегда прекрасна". В конце 80-х впервые выступил на родине. Став популярным в России, артист не видел смысла жить за границей. Он принял решение вернуться в Москву.

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Все по теме:

Музыка, Музыкант, Песни, Госпитализация, Артист, Шансон, Вилли Токарев.
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