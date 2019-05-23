Мадонна выпустила новый клип на песню Crave из нового альбома певицы (Видео)

Клип на песню Crave (на русском "Жажда"), которую Мадонна записала с американским рэпером Swae Lee, появился на официальном YouTube-канале певицы 22 мая. Большинство кадров в клипе черно-белые, на которых легендарная артистка предстала в соблазнительных образах, танцуя в помещении. Релиз альбома Madame X запланирован на 14 июня этого года, в который войдут 15 треков.