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Четверг, 23.05.2019

Мадонна выпустила новый клип на песню Crave из нового альбома певицы (Видео)

Клип на песню Crave (на русском "Жажда"), которую Мадонна записала с американским рэпером Swae Lee, появился на официальном YouTube-канале певицы 22 мая. Большинство кадров в клипе черно-белые, на которых легендарная артистка предстала в соблазнительных образах, танцуя в помещении. Релиз альбома Madame X запланирован на 14 июня этого года, в который войдут 15 треков.
24tv.ua
Фото: instagram
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Музыка, Мадонна, Клип, Песня, Певица, Crave.
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