Возвращение к истокам: Тима Белорусских выпустил новый трек (Видео)

Певец Тима Белорусских, который стремительно набирает популярность, презентовал новый трек "Привычка убегать". Эта композиция была написана еще задолго до появления песен "Мокрые кроссы" и "Незабудка". О выходе трека артист сообщил на своей официальной страничке в Instagram. "В этом треке есть то, что было в самом начале нашего пути, вернись в прошлое и окунись со мной в 2018 год", - написал певец. Песня очень понравилась поклонникам артиста. "Я пошла влюбляться в очередной трек", "Боже,это прекрасно. Как же я люблю твое творчество,продолжай и не останавливайся на этом. Дальше-больше", "Новый трек в плейлисте на повторе. Спасибо за то,что ты делаешь", "Шедевр", "Что теперь мне делать, на репите уже", - написали фанаты Тимы.