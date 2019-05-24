"Голос. Діти 5": чего стоит ожидать от премьеры первого выпуска (Видео)

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13:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: 5 сезон одного из самых популярных детских песенных проектов Украины принесет с собой немало сюрпризов.

Обновленный состав жюри порадует украинскими звездными тренерами: Джамала, Дзидзьо, а также дует "Время и стекло" (Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний).

Уже сейчас жюри проекта "Время и стекло" выразили свои ожидания насчет новых талантов и рассказали о своих требованиях к конкурсантам: "Мы ищем голоса, которые удивят нас и всю страну. Здесь не важны стили и направления, ведь группа "Время и Стекло" любит эксперименты в творчестве. Даже академический вокал можно сделать уникальным с помощью модного инструментала и классной аранжировки".

Джамала рассказал, что будет обращать внимание на тембр голоса, а также харизму участников музыкального проекта: "Прежде всего, очень важна харизма, уникальность тембра и способность погружать в свою песню с первой ноты. И в этом сезоне таких участников очень много".

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Украинский артист Дзидзьо также не остался в стороне. Когда зрители узнали, что кресло займет популярный певец, то сначала негативно приняли данную новость, а также усомнились в музыкальном образовании артиста. "Если кто-то считает, что я профессионально не подхожу к этому шоу, то я вам скажу: мое первое образование - вокально-хоровой отдел в музыкальной школе, второе образование - дирижер симфонического оркестра, да еще и эстрадный вокал! У меня большой опыт работы с детьми, я знаю, как научить их держаться на сцене, как раскрыть весь потенциал. Помогу им почувствовать, что именно их должны полюбить люди, а люди любят только тогда, когда чувствуют искренность", - рассказал Дзидзьо.

Теперь стало известно о том, что кроме украинский участников на главной сцене выступят дети с различных стран. Это привнесет в проект много национального разнообразия.

Одним из таких участников стал Александр Зазарашвили из Грузии. Надежда Дорофеева делится своими впечатлениями о мальчике: "У меня нет слов, потому что такие голоса бывают очень редко. Мне кажется, что этот сезон стоило делать только ради тебя".

Примет участие в проекте и бывшая участница проекта, которая не успела выйти на сцену в 4 сезоне. "В классе дразнили, говорили, что я не была участницей проекта, что я сидела в массовке. Это заставляло меня работать еще больше над собой. То, что я не выступила в прошлом году - это была просто случайность", - рассказывает Дарья.

Кроме этого, поучаствует и Таисия Скоморохова, которая с 3 лет мечтала выйти на сцену популярного шоу. Вот, что девочка говорит про участие: "Когда я была маленькая, я все время спрашивала у мамы: "Ну, когда я уже буду так петь?". Если ко мне даже не повернуться, я не буду расстраиваться, мне просто хочется выступить на этой сцене".

"Голос. Дiти-5": Джамала с сыном на съемках песенного проекта

Каких еще талантливых и амбициозных детей мы увидим в проекте "Голос. Діти 5", это вы сможете узнать в воскресенье, 26 мая о 21.00 на телеканале "1+1".

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