Олег Винник планирует гастрольный тур по Украине

Новости культуры: Украинский артист порадовал своих почитательниц новыми концертами.

В очередной раз Олег Винник отправляется в тур по украинским городам. Именно 29 мая начнется Всеукраинский гастрольный тур артиста на городском стадионе в Тернополе.

Известно, что концерты популярного певца всегда носят фееричный характер. Не так давно, певец и композитор выступил в своем родном селе, устроив грандиозное шоу для своих земляков. В Червоном Углу Винник встретил своих старых друзей. Стоит уточнить, что концерт артист давал абсолютно бесплатно. Мероприятие посетило больше 30 тысяч человек.

"Я не знаю даже как это объяснить, я приехал домой. На саундчек я вышел, на песне не удержался. У меня летели градом слезы, у меня такого не было, я их держу", - рассказывал тогда Олег Винник.

Насчет гастрольного тура, то тут известно одно - это шоу будет незабываемым.

Также появилась информация о местах проведения концертов артиста. Это Полтава, Ивано-Франсковск, Ровно, Луцк, Днепр, а также Днепр (стадион "Метеор") и Черкассы (центральный городской стадион).

"Идею этой композиции я вынашивал в голове около двух лет. Наконец-то она родилась! Шуточная, игривая, с чисто украинской философией. У песни женское имя. Но это не "Нино 2", - изначально интриговал Винник. Всеукраинский гастрольный тур будет носить имя "Роксолана".

Сейчас певец гастролирует по европейским городам. Свои концерты Олег Винник комментирует на своих официальных страницах в соцсетях.