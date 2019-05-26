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Что-то пошло не так: Spice Girls дали неудачный концерт после воссоединения

Что-то пошло не так: Spice Girls дали неудачный концерт после воссоединения
18:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Несмотря на все препятствия и госпитализацию певицы Мел Би из-за проблем со зрением, поп-группа Spice Girls таки дала свой первый концерт после воссоединения.

Первые фото с концерта появились на официальной странице группы в Instagram. Для концерта певицы надели яркие наряды и зажгли на сцене, однако не все зрители остались довольны, а десятки фанов даже покинули стадион "Кроук Парк" в Дублине, где проходило выступление. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британское СМИ пишет, что на концерт собралось около 58 тысяч человек, а билеты стоили до 186 долларов. Из-за проблем со звуком голосов певиц было практически не слышно. Позже Мелани Браун отметила, что на следующем концерте звук будет лучше.

Что интересно, экс-участница группы Виктория Бекхэм опубликовала архивное фото Spice Girls с 90-х годов и в подписи пожелала своим коллегам успехов в начале их тура.

 
 
 
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Good luck to the girls today as they start their tour! x VB #SpiceGirls #FriendshipNeverEnds @EmmaLeeBunton @TheRealGeriHalliwell @OfficialMelB @MelanieCMusic

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Кто такие Spice Girls?

Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.

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Spice Girls воссоединились для тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019 года. Однако группа выступает не в полном составе – Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.

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Концерт, Spice Girls, Виктория Бекхэм, Знаменитости, Звезды, Эмма Бантон, Поп-группа, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джерри Холливелл.
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