Что-то пошло не так: Spice Girls дали неудачный концерт после воссоединения

Новости культуры: Несмотря на все препятствия и госпитализацию певицы Мел Би из-за проблем со зрением, поп-группа Spice Girls таки дала свой первый концерт после воссоединения.

Первые фото с концерта появились на официальной странице группы в Instagram. Для концерта певицы надели яркие наряды и зажгли на сцене, однако не все зрители остались довольны, а десятки фанов даже покинули стадион "Кроук Парк" в Дублине, где проходило выступление. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британское СМИ пишет, что на концерт собралось около 58 тысяч человек, а билеты стоили до 186 долларов. Из-за проблем со звуком голосов певиц было практически не слышно. Позже Мелани Браун отметила, что на следующем концерте звук будет лучше.

Что интересно, экс-участница группы Виктория Бекхэм опубликовала архивное фото Spice Girls с 90-х годов и в подписи пожелала своим коллегам успехов в начале их тура.

Кто такие Spice Girls?

Британская женская поп-группа Spice Girls была создана в 1994 году с участием Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джерри Холливелл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив распался.

Spice Girls воссоединились для тура по Великобритании, который запланирован на лето 2019 года. Однако группа выступает не в полном составе – Виктория Бекхэм не будет участвовать в концертах.