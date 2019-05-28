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Вторник, 28.05.2019

Популярный украинский певец выпустил новый зажигательный трек (Видео)

Популярный украинский певец, композитор, автор песен и покоритель женских сердец Олег Винник, который ранее похвастался мускулистым телом, порадовал поклонниц новой песней. "Виртуальный мир давно заменил реальный. Соцсети стали неотъемлемой частью нашей действительности. Люди впадают в крайности, превращая свою жизнь в бесконечную погоню за лайками. В новой песне Олег Винник затронул актуальную тему и посоветовал хорошее "лекарство" от интернет-зависимости", - сказано в подписи к ролику. Фанатки Винника поблагодарили его за песню и просят теперь спеть о Светлане, Снежане, Тамаре, Ольге, Анне и Диане.
lime.apostrophe.ua
Фото: Instagram
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