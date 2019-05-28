"Все идет по плану": группа "Ленинград" выпустила новый клип (Видео)

Группа Сергея Шнурова "Ленинград" 28 мая презентовала новый клип на песню "Кабриолет". За первые часы клип уже успел набрать более 300 тысяч просмотров. По сюжету эффектная блондинка на шикарном автомобили по пути на вечеринку разрушает все на своем пути. Напомним, что 13 мая 2019 года Сергей Шнуров официально объявил о роспуске "Ленинграда". Теперь коллектив выполняет ранее данное обещание до того, как распуститься в очередной раз, предоставить поклонникам ряд новых песен и видео.